Нещодавно ми писали про те, що у Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст Нова відеофіксація порушень ПДР: як це сприймають українці.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:51
Нова відеофіксація порушень ПДР: як це сприймають українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова відеофіксація порушень ПДР: як це сприймають українці.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:51
Ця система була вже зроблена і опробована більше ніж 10 років тому, але ж не нашим щастям. Я за.
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