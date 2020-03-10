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Нова відеофіксація порушень
ПДР: як це сприймають українці

Нова відеофіксація порушень ПДР: як це сприймають українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:51

Нова відеофіксація порушень ПДР: як це сприймають українці

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно ми писали про те, що у Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:51

Ця система була вже зроблена і опробована більше ніж 10 років тому, але ж не нашим щастям. Я за.
pogorelets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:38

pogorelets
слова пішохода, а не водія.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:12

Во всех нормальных странах все это давно действует. Но только украинские олени никак не могут научиться не нарушать ПДД и законы Украины.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 01:45

Kart Олень. Ты хоть в какой-то другой стране жил, диванный эксперд?
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:09

Позитивно ставлюсь, але на деяких ділянках потрібно обмеження швидкості підняти до 80км.год
vitaliygoodlife
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