Нещодавно ми писали про те, що у Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст Нова відеофіксація порушень ПДР: як це сприймають українці.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:51
Нова відеофіксація порушень ПДР: як це сприймають українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова відеофіксація порушень ПДР: як це сприймають українці.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:51
Ця система була вже зроблена і опробована більше ніж 10 років тому, але ж не нашим щастям. Я за.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:12
Во всех нормальных странах все это давно действует. Но только украинские олени никак не могут научиться не нарушать ПДД и законы Украины.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:09
Позитивно ставлюсь, але на деяких ділянках потрібно обмеження швидкості підняти до 80км.год
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