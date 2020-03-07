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Зеленський заявив про неприпустимість заробляння на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявляє про неприпустимість заробляння на ситуації з коронавірусом і завищення цін на експрес-тести.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:23
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