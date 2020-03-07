Зеленський заявив про неприпустимість заробляння на...
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Так Зельц, власть, олигархи и государство, сами и зарабатывают, коронавирус как раз им на руку государство всеми силами борется с пенсионерами, коронавирус в первую очередь смертелен для пенсионеров, а потом и пенсии отменят или люди просто тупо не доживут до пенсии, например как государство кинуло моего брата расчитывавшего на пенсию, и кинуло несмотря на решение Конституционного Суда Украины, об этом можно почитать тут в соседней ветке форума финанс юа Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
Если кто не смотрел, советую посмотреть вчерашний стрим украинца Андрея Гуры с борта МАУ, привезшего в Украину из Милана почти полный самолет "абсолютно здоровых людей" и который показал уровень подготовки нашего государства к коронавирусу во всей красе. Вот ссылку на его видео с борта самолета https://www.facebook.com/anton.gura/vid ... 88812/?t=0