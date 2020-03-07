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Зеленський заявив про
неприпустимість заробляння на...

Зеленський заявив про неприпустимість заробляння на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:23

Зеленський заявив про неприпустимість заробляння на...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявляє про неприпустимість заробляння на ситуації з коронавірусом і завищення цін на експрес-тести.

Дивися повний текст Зеленський заявив про неприпустимість заробляння на ситуації з коронавірусом і завищення цін на тести.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:55

Цены на газ и тепло уже "уменьшили", наступила очередь лекарств. Опять пошлют.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:58

  zloy_ukr написав:Цены на газ и тепло уже "уменьшили", наступила очередь лекарств. Опять пошлют.

К гадалке не ходи будет понижающий коэффициент, повышающий цену.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:05

Пока "не повышать" успешно получается - только пенсии.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:13

R2
Он бы лучше не обращал внимание, а реально наказывал за подобные деяния. Самое элементарное - маски, ни в одной аптеке сейчас нет, а в соцсетях куча предложений по накрученным ценам
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:26

  zloy_ukr написав:Пока "не повышать" успешно получается - только пенсии.

Даже индексацию цинично перенесли на неопределенное время. Видно решили сэкономить под ситуацию с вирусом.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:05

Так Зельц, власть, олигархи и государство, сами и зарабатывают, коронавирус как раз им на руку государство всеми силами борется с пенсионерами, коронавирус в первую очередь смертелен для пенсионеров, а потом и пенсии отменят или люди просто тупо не доживут до пенсии, например как государство кинуло моего брата расчитывавшего на пенсию, и кинуло несмотря на решение Конституционного Суда Украины, об этом можно почитать тут в соседней ветке форума финанс юа Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

Если кто не смотрел, советую посмотреть вчерашний стрим украинца Андрея Гуры с борта МАУ, привезшего в Украину из Милана почти полный самолет "абсолютно здоровых людей" и который показал уровень подготовки нашего государства к коронавирусу во всей красе. Вот ссылку на его видео с борта самолета https://www.facebook.com/anton.gura/vid ... 88812/?t=0
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