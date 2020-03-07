Зеленський заявив про неприпустимість заробляння на...
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Так Зельц, власть, олигархи и государство, сами и зарабатывают, коронавирус как раз им на руку государство всеми силами борется с пенсионерами, коронавирус в первую очередь смертелен для пенсионеров, а потом и пенсии отменят или люди просто тупо не доживут до пенсии, например как государство кинуло моего брата расчитывавшего на пенсию, и кинуло несмотря на решение Конституционного Суда Украины, об этом можно почитать тут в соседней ветке форума финанс юа Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
Если кто не смотрел, советую посмотреть вчерашний стрим украинца Андрея Гуры с борта МАУ, привезшего в Украину из Милана почти полный самолет "абсолютно здоровых людей" и который показал уровень подготовки нашего государства к коронавирусу во всей красе. Вот ссылку на его видео с борта самолета https://www.facebook.com/anton.gura/vid ... 88812/?t=0 результат "профессиональных" действий власти мы получили сегодня, в Украине от коронавируса уже умерла первая пенсионерка......и знаете что я думаю, что у власти их ботов с троллями, виноватыми окажусь я, Антон Гура и другие посмевшие говорить правду и/или высказывающие иное мнение отличное от властного мейнстрима.
Зеленский отметил, что в Украине ситуация с коронавирусом на данный момент лучше, чем в ряде других стран, но нужно быть единой страной в такие сложные времена и сделать так, чтобы она не ухудшилась.
и дела
edvardd написав:Я получил партию тестов 3 марта, предложил Кличко, Филатову, Комаровскому, Осачуку.....потом Волошину....и тишина, никому это дело нахр не надо, а ещё в здравотдел Киева..Запорожья... короче потерял время на возню с этими мутаками... могу продать, 105 штук