Зеленський заявив про неприпустимість заробляння на...

Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:13

R2

Он бы лучше не обращал внимание, а реально наказывал за подобные деяния. Самое элементарное - маски, ни в одной аптеке сейчас нет, а в соцсетях куча предложений по накрученным ценам

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