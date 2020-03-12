|
|
"Vodafone Україна" зробить безкоштовний доступ до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" на час карантину безкоштовно надасть своїм клієнтам безлімітний доступ до соціальних мереж.
Дивися повний текст \"Vodafone Україна\" зробить безкоштовний доступ до соцмереж на час карантину
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94021
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15
|1388
|
|
|1
|103
|
|
|8
|531
|