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"Vodafone Україна" зробить
безкоштовний доступ до...

"Vodafone Україна" зробить безкоштовний доступ до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:12

"Vodafone Україна" зробить безкоштовний доступ до...

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" на час карантину безкоштовно надасть своїм клієнтам безлімітний доступ до соціальних мереж.

Дивися повний текст \"Vodafone Україна\" зробить безкоштовний доступ до соцмереж на час карантину.
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