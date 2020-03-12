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Міжбанк: спекулянти активно
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Міжбанк: спекулянти активно користуються ситуацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:50

Міжбанк: спекулянти активно користуються ситуацією

Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця не стала винятком, і валютний ринок продовжує лихоманити.

Дивися повний текст Міжбанк: спекулянти активно користуються ситуацією.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:50

Верните Гонтареву
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