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У Києві почали блокувати
банківські рахунки за несплату...

У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату...
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:40

У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату...

Пропонуємо до обговорення:
Виконавча служба почала блокувати рахунки клієнтів за несплату штрафів за порушення правил.

Дивися повний текст У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату штрафів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:40

как я и думал, этим только приват занимается...
ну удачи, банки-конкуренты скажут спасибо за новых клиентов )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:55

Re: У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату.

А Киев по мнению авторов - отдельное государство?

Новость уже была, но фейк не зашел - попытка номер 2?


  Tamagoch написав:ну удачи, банки-конкуренты скажут спасибо за новых клиентов )

Любой украинский банк заблокирует счет по требованию исполнительной службы. В любом городе, не только в государстве Киев. Исполнительная регулярно этим занимается минимум последние 3-4 года как ввели реестр должников куда попадают не только алиментщики.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:37

vitaliy_berdinskikh в Киеве просто этим начали заниматься, видать много штрафов собралось
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:39

Гениально :) Если заблокировать счета, то человек не сможет оплатить штраф.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:43

avk блокируют для суда, чтобы потом по решению суда снять, и блокируют же не сразу, а как сроки оплаты вышли
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:46

  avk написав:Гениально :) Если заблокировать счета, то человек не сможет оплатить штраф.

если моногамен в банках,то через кассу :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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