Виконавча служба почала блокувати рахунки клієнтів за несплату штрафів за порушення правил.
Дивися повний текст У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату штрафів.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 07:40
У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату штрафів.
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:40
как я и думал, этим только приват занимается...
ну удачи, банки-конкуренты скажут спасибо за новых клиентов )
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:55
Re: У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату.
А Киев по мнению авторов - отдельное государство?
Новость уже была, но фейк не зашел - попытка номер 2?
Любой украинский банк заблокирует счет по требованию исполнительной службы. В любом городе, не только в государстве Киев. Исполнительная регулярно этим занимается минимум последние 3-4 года как ввели реестр должников куда попадают не только алиментщики.
Mind the gap.
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:37
vitaliy_berdinskikh в Киеве просто этим начали заниматься, видать много штрафов собралось
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:39
Гениально :) Если заблокировать счета, то человек не сможет оплатить штраф.
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:43
avk блокируют для суда, чтобы потом по решению суда снять, и блокируют же не сразу, а как сроки оплаты вышли
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:46
если моногамен в банках,то через кассу
Витька,извинись,я всё прощу)
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