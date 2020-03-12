У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату...

omb написав:avk
блокируют для суда, чтобы потом по решению суда снять, и блокируют же не сразу, а как сроки оплаты вышли
если по запросу исполнительной блокируют, значит суд уже был и выдал исполнительный лист. В чём смысл блокировать деньги выше суммы по исполнительному листу? И тем более в чём смысл блокировать деньги, не давая использовать их для оплаты исполнительного листа?
Может смысл в том, чтобы заблокировать деньги в надежде, что человек без своих денег на счету не сможет расплатиться c исполнительной? Бред какой-то...