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У Києві почали блокувати
банківські рахунки за несплату...

У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:29

  tigr-uu написав:Делать ноги из таких банков.

Ну да. Может проще штрафы оплачивать вовремя?! Вполне нормальная мера воздействия на недисциплинированных особей
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:02

  omb написав:avk блокируют для суда, чтобы потом по решению суда снять, и блокируют же не сразу, а как сроки оплаты вышли


если по запросу исполнительной блокируют, значит суд уже был и выдал исполнительный лист. В чём смысл блокировать деньги выше суммы по исполнительному листу? И тем более в чём смысл блокировать деньги, не давая использовать их для оплаты исполнительного листа?

Может смысл в том, чтобы заблокировать деньги в надежде, что человек без своих денег на счету не сможет расплатиться c исполнительной? Бред какой-то...
Амвросий
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