Ну да. Может проще штрафы оплачивать вовремя?! Вполне нормальная мера воздействия на недисциплинированных особей
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:29
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:02
если по запросу исполнительной блокируют, значит суд уже был и выдал исполнительный лист. В чём смысл блокировать деньги выше суммы по исполнительному листу? И тем более в чём смысл блокировать деньги, не давая использовать их для оплаты исполнительного листа?
Может смысл в том, чтобы заблокировать деньги в надежде, что человек без своих денег на счету не сможет расплатиться c исполнительной? Бред какой-то...
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:57
Дык исполнительная служба уже столько накосячила, шо в соцсетях вой стоит вселенский - люди платили, но ипут по новой, так как НЕЗАФИКСИРОВАЛИ проплату. Да, и такое у нас повсеместно.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 15 бер, 2020 15:39
Re: У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату.
А вот это интересно!
Вот у меня есть Приват (зарплатная карта и кредитка, кредит погашается с зарплаты, личных денег и депозитов фактически нет), Монобанк и А-Банк.
Если у меня в остальных банках, кроме Привата, суммы с 4-5-6 нулями, как будет происходить блокировка неоплаченного штрафа? Только в Привате все счета заблокируют?
Ведь у меня ещё могут быть счета и депозиты в Альфа-банке, ПУМБе, Кредобанке, ОТП, Сбербанке, Ощаде и т.д. Или есть механизм блокировки ВСЕХ счетов во ВСЕХ банках по моему номеру паспорта либо ИНН?
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