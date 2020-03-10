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У Києві почали блокувати
банківські рахунки за несплату...

У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:29

  tigr-uu написав:Делать ноги из таких банков.

Ну да. Может проще штрафы оплачивать вовремя?! Вполне нормальная мера воздействия на недисциплинированных особей
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:02

  omb написав:avk блокируют для суда, чтобы потом по решению суда снять, и блокируют же не сразу, а как сроки оплаты вышли


если по запросу исполнительной блокируют, значит суд уже был и выдал исполнительный лист. В чём смысл блокировать деньги выше суммы по исполнительному листу? И тем более в чём смысл блокировать деньги, не давая использовать их для оплаты исполнительного листа?

Может смысл в том, чтобы заблокировать деньги в надежде, что человек без своих денег на счету не сможет расплатиться c исполнительной? Бред какой-то...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:57

  SMOKE написав:
  tigr-uu написав:Делать ноги из таких банков.

Ну да. Может проще штрафы оплачивать вовремя?! Вполне нормальная мера воздействия на недисциплинированных особей

Дык исполнительная служба уже столько накосячила, шо в соцсетях вой стоит вселенский - люди платили, но ипут по новой, так как НЕЗАФИКСИРОВАЛИ проплату. Да, и такое у нас повсеместно.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:39

Re: У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату.

А вот это интересно!
Вот у меня есть Приват (зарплатная карта и кредитка, кредит погашается с зарплаты, личных денег и депозитов фактически нет), Монобанк и А-Банк.
Если у меня в остальных банках, кроме Привата, суммы с 4-5-6 нулями, как будет происходить блокировка неоплаченного штрафа? Только в Привате все счета заблокируют?
Ведь у меня ещё могут быть счета и депозиты в Альфа-банке, ПУМБе, Кредобанке, ОТП, Сбербанке, Ощаде и т.д. Или есть механизм блокировки ВСЕХ счетов во ВСЕХ банках по моему номеру паспорта либо ИНН?
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:56

Re: У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату.

  Sanyok77 написав:Или есть механизм блокировки ВСЕХ счетов во ВСЕХ банках по моему номеру паспорта либо ИНН?

Є
Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:
...
6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно наявності та/або стану рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, а також про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:08

Re: У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату.

И что, по факту будут все 25-26 (или сколько там банков) в Украине опрашивать, есть ли у них мои счета?

По сути, в таком случае лучше открывать счета на родителей или других родственников. Чтоб не остаться без денег.
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:16

  tigr-uu написав:Делать ноги из таких банков.

нарушать и не работать)) С зарплатной ощАда у знакомого сами списали долг
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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