У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату...

Додано: Нед 15 бер, 2020 15:39

А вот это интересно!

Вот у меня есть Приват (зарплатная карта и кредитка, кредит погашается с зарплаты, личных денег и депозитов фактически нет), Монобанк и А-Банк.

Если у меня в остальных банках, кроме Привата, суммы с 4-5-6 нулями, как будет происходить блокировка неоплаченного штрафа? Только в Привате все счета заблокируют?

Ведь у меня ещё могут быть счета и депозиты в Альфа-банке, ПУМБе, Кредобанке, ОТП, Сбербанке, Ощаде и т.д. Или есть механизм блокировки ВСЕХ счетов во ВСЕХ банках по моему номеру паспорта либо ИНН?