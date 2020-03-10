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У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:47
vpchelko написав: SMOKE написав:
Это называется "усеруся, но не покорюся")) Может проще не нарушать/штраф оплатить?! По- моему, на порядок проще, чем тягать родычей по банкам.
Проблема в том, что о существовании штрафа можно даже не догадываться. Клиент банка узнают о наличии штрафа только из банка по факту ареста счетов. Я сам столкнулся с подобной абсурдной ситуацией.
Это отдельный вопрос, за который штрафовать нужно уже саму службу исполнительную, по-хорошему. Это халатность просто высшей пробы.
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SMOKE
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