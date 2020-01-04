Виробник комп'ютерної електроніки Western Digital презентував нове сімейство корпоративних мережевих накопичувачів - WD Gold NVMe
Дивися повний текст Western Digital випустив золоті SSD.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 07:43
Western Digital випустив золоті SSD
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Дивися повний текст Western Digital випустив золоті SSD.
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:43
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