RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Western Digital
випустив золоті SSD

Western Digital випустив золоті SSD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:43

Western Digital випустив золоті SSD

Пропонуємо до обговорення:
Виробник комп'ютерної електроніки Western Digital презентував нове сімейство корпоративних мережевих накопичувачів - WD Gold NVMe

Дивися повний текст Western Digital випустив золоті SSD.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94018
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:43

"Энергетический и тепловой лимиты — 2,5“/7 мм U.2" - это форм-фактор, копипастеры...
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3038
З нами з: 03.02.13
Подякував: 305 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс...
R2 » Суб 04 січ, 2020 23:15
2 718
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 15:41
649Sasha
Київстар випустив стартовий пакет без тарифного плану
R2 » Вів 14 січ, 2020 10:56
7 1423
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 20:55
valik_zapravka
Завод «АвтоКрАЗ» випустив нові вантажівки
R2 » П'ят 30 сер, 2019 10:27
1 498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 10:27
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.