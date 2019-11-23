На Дніпропетровщині у 2020 році відремонтують 25 км однієї з найпроблемніших трас державного значення - Р-73, яка веде на Нікополь, повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.
Дивися повний текст На Дніпропетровщині відремонтують проблемну трасу.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 08:07
На Дніпропетровщині відремонтують проблемну трасу
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Дивися повний текст На Дніпропетровщині відремонтують проблемну трасу.
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:07
И насколько станет дороги когда пинчук весь метал возит фурами ,так как на жд дорого! а мусора даже не контролируют вес: пособирали бабло пару месецев
и ушли, нет их! а зачем им как шлюхи стоять если уже с добром от авакова ездят фуры. На дороге днеп-запорожье которую открывали три раза чинуши два года назад уже появляется колея и есть метровая первая яма....
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