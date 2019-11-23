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На Дніпропетровщині
відремонтують проблемну трасу

На Дніпропетровщині відремонтують проблемну трасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:07

На Дніпропетровщині відремонтують проблемну трасу

Пропонуємо до обговорення:
На Дніпропетровщині у 2020 році відремонтують 25 км однієї з найпроблемніших трас державного значення - Р-73, яка веде на Нікополь, повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

Дивися повний текст На Дніпропетровщині відремонтують проблемну трасу.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:07

И насколько станет дороги когда пинчук весь метал возит фурами ,так как на жд дорого! а мусора даже не контролируют вес: пособирали бабло пару месецев
и ушли, нет их! а зачем им как шлюхи стоять если уже с добром от авакова ездят фуры. На дороге днеп-запорожье которую открывали три раза чинуши два года назад уже появляется колея и есть метровая первая яма....
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