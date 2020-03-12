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Ціни на вторинному ринку в
лютому в Києві (інфографіка)

Ціни на вторинному ринку в лютому в Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:18

Ціни на вторинному ринку в лютому в Києві (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість".

Дивися повний текст Ціни на вторинному ринку в лютому в Києві (інфографіка).
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