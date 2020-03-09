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Понад 54 тисячі українців
перенесли мобільні номери

Понад 54 тисячі українців перенесли мобільні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:34

Понад 54 тисячі українців перенесли мобільні номери

Пропонуємо до обговорення:
Понад 54 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера.

Дивися повний текст Понад 54 тисячі українців перенесли мобільні номери.
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