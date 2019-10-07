Податківці навели перелік податкових пільг з плати за землю.
Дивися повний текст Хто звільняється від сплати земельного податку - пояснення ДПС.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 09:04
Хто звільняється від сплати земельного податку -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто звільняється від сплати земельного податку - пояснення ДПС.
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:04
для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров
Вот этим пунктиком и будут брать, вернее отбирать за копейки.
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