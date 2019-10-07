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Хто звільняється від сплати
земельного податку -...

Хто звільняється від сплати земельного податку -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:04

Хто звільняється від сплати земельного податку -...

Пропонуємо до обговорення:
Податківці навели перелік податкових пільг з плати за землю.

Дивися повний текст Хто звільняється від сплати земельного податку - пояснення ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:04

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров
Вот этим пунктиком и будут брать, вернее отбирать за копейки.
p_a_l
 
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