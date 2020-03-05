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За рік пенсії зросли на 16,5%:
кому перерахували пенсії...

За рік пенсії зросли на 16,5%: кому перерахували пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:44

За рік пенсії зросли на 16,5%: кому перерахували пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в публічного звіті.

Дивися повний текст За рік пенсії зросли на 16,5%: кому перерахували пенсії (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:44

Сред зп 10700 * 40% налогов = 4200 грн. в мес. причем пенсионеров 11 млн а занятых -16 млн. Как эти ху..
рисуют самую низкую пенсию в Европе?
l4567
 
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