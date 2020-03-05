Про це йдеться в публічного звіті.
Дивися повний текст За рік пенсії зросли на 16,5%: кому перерахували пенсії (інфографіка).
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Додано: Суб 14 бер, 2020 10:44
За рік пенсії зросли на 16,5%: кому перерахували пенсії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік пенсії зросли на 16,5%: кому перерахували пенсії (інфографіка).
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:44
Сред зп 10700 * 40% налогов = 4200 грн. в мес. причем пенсионеров 11 млн а занятых -16 млн. Как эти ху..
рисуют самую низкую пенсию в Европе?
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