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Поліція повинна штрафувати
пішоходів за порушення цих...

Поліція повинна штрафувати пішоходів за порушення цих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:27

Поліція повинна штрафувати пішоходів за порушення цих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Дорожній адвокат" на сторінці у FACEBOOK.

Дивися повний текст Поліція повинна штрафувати пішоходів за порушення цих правил (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:17

это можно всех подряд штрафовать, 90% пешеходов правила просто не знают и делают как им вздумается.
вангую, что никто их штрафовать не будет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:51

А если по тротуарам не пройти от количества запаркованных машин то что должен делать пешеход? За это полиция собирается штрафовать?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:57

  alex7gk написав:А если по тротуарам не пройти от количества запаркованных машин то что должен делать пешеход? За это полиция собирается штрафовать?

и где же такое творится? :D
чего только пешеходы не выдумают, чтоб правила не соблюдать.
unicdima
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