Про це повідомляє "Дорожній адвокат" на сторінці у FACEBOOK.
Дивися повний текст Поліція повинна штрафувати пішоходів за порушення цих правил (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:27
Поліція повинна штрафувати пішоходів за порушення цих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція повинна штрафувати пішоходів за порушення цих правил (інфографіка).
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:17
это можно всех подряд штрафовать, 90% пешеходов правила просто не знают и делают как им вздумается.
вангую, что никто их штрафовать не будет.
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:51
А если по тротуарам не пройти от количества запаркованных машин то что должен делать пешеход? За это полиция собирается штрафовать?
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:57
|