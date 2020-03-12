Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Newsone.
Дивися повний текст Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:38
Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом
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Дивися повний текст Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом.
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:39
фперед в забитые автобусы, по мнению идиотов заболеть в самолете больше шансов за 1 час чем за 10 часов в автобусе.
и контроль автобусов по мнению идиотов более надежный чем авиа.
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