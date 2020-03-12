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Україна закриває пасажирське
авіасполучення зі світом

Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:38

Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Newsone.

Дивися повний текст Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:39

фперед в забитые автобусы, по мнению идиотов заболеть в самолете больше шансов за 1 час чем за 10 часов в автобусе.
и контроль автобусов по мнению идиотов более надежный чем авиа.
unicdima
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Маразм крепчает !
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:33

Приехать на автобусе будет тоже невозможно, ибо восточная Европа точно также закрывает границы.
Londoner
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:13

Закрывать конюшню после того как украли лошадь - это по нашему! Сколько там за последние недели из Италии приехало заробитчан? Их кто-то проверял?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:21

  RomanTik написав:Закрывать конюшню после того как украли лошадь - это по нашему! Сколько там за последние недели из Италии приехало заробитчан? Их кто-то проверял?

рассказывали, что водилы автобусов сами раздавали всем жаропонижающие перед границей, чтоб пройти контроль.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:27

RomanTik Так границу закрыли для того, чтобы носители вируса не смогли выехать из Украины и сбылась мечта нашего министра здравоохранения :)
Vovick
 
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