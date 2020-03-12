Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Newsone.
Дивися повний текст Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:38
Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом.
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:39
фперед в забитые автобусы, по мнению идиотов заболеть в самолете больше шансов за 1 час чем за 10 часов в автобусе.
и контроль автобусов по мнению идиотов более надежный чем авиа.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:33
Приехать на автобусе будет тоже невозможно, ибо восточная Европа точно также закрывает границы.
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:13
Закрывать конюшню после того как украли лошадь - это по нашему! Сколько там за последние недели из Италии приехало заробитчан? Их кто-то проверял?
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:21
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:27
RomanTik Так границу закрыли для того, чтобы носители вируса не смогли выехать из Украины и сбылась мечта нашего министра здравоохранения
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:11
вот только знают ли другие страны о том что украинцы могут возвращаться по суще? словенцы не захотели пропускать украинцев, а на пути из Италии в Украину кроме Словении находятся и другие страны...
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:38
Теперь уж поздно - перекрывать все границы надо было ещё месяц назад. На границе надо разбить палаточные карантинные лагеря для возвращающихся заробитчан. С колючкой и нацгвардейцами с пулемётами на вышках. Выпускать домой только после двухнедельного карантина. Без исключений.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:39
Re: Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом
главное оружие рашистов - ложь
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