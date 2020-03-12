Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом

Додано: Суб 14 бер, 2020 17:38

Теперь уж поздно - перекрывать все границы надо было ещё месяц назад. На границе надо разбить палаточные карантинные лагеря для возвращающихся заробитчан. С колючкой и нацгвардейцами с пулемётами на вышках. Выпускать домой только после двухнедельного карантина. Без исключений.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.