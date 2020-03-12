Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом

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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:45
unicdima, ну это реально жесть! Хотя толку от измерения температуры, она ведь не поднимается сразу после заражения. Есть инкубационный период, когда человек уже заражен, а симптомы еще не проявились. По уму - нужно всех этих вернувшихся подержать пару недель в карантине, но учитывая их кол-во это нереально сделать. Поэтому надеются на сознательность граждан, но это утопия. Брат моей знакомой вернулся на прошлой неделе из Италии. И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:55
так хоть заболевших можно было выявить, но у нас же уникальный народ.
а сейчас такой вал из-за границы попрет.
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