Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом
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unicdima, ну это реально жесть! Хотя толку от измерения температуры, она ведь не поднимается сразу после заражения. Есть инкубационный период, когда человек уже заражен, а симптомы еще не проявились. По уму - нужно всех этих вернувшихся подержать пару недель в карантине, но учитывая их кол-во это нереально сделать. Поэтому надеются на сознательность граждан, но это утопия. Брат моей знакомой вернулся на прошлой неделе из Италии. И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.
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RomanTik написав:unicdima, ну это реально жесть! Хотя толку от измерения температуры, она ведь не поднимается сразу после заражения. Есть инкубационный период, когда человек уже заражен, а симптомы еще не проявились. По уму - нужно всех этих вернувшихся подержать пару недель в карантине, но учитывая их кол-во это нереально сделать. Поэтому надеются на сознательность граждан, но это утопия. Брат моей знакомой вернулся на прошлой неделе из Италии. И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.
так хоть заболевших можно было выявить, но у нас же уникальный народ. а сейчас такой вал из-за границы попрет.
RomanTik написав:И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.
Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор". Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности.
RomanTik написав:И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.
Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор". Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности.
+1. Это в принципе тест на iq своего рода. Народ у нас туповатый иногда.