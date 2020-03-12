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Україна закриває пасажирське
авіасполучення зі світом

Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:45

unicdima, ну это реально жесть! Хотя толку от измерения температуры, она ведь не поднимается сразу после заражения. Есть инкубационный период, когда человек уже заражен, а симптомы еще не проявились. По уму - нужно всех этих вернувшихся подержать пару недель в карантине, но учитывая их кол-во это нереально сделать. Поэтому надеются на сознательность граждан, но это утопия. Брат моей знакомой вернулся на прошлой неделе из Италии. И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:55

  RomanTik написав:unicdima, ну это реально жесть! Хотя толку от измерения температуры, она ведь не поднимается сразу после заражения. Есть инкубационный период, когда человек уже заражен, а симптомы еще не проявились. По уму - нужно всех этих вернувшихся подержать пару недель в карантине, но учитывая их кол-во это нереально сделать. Поэтому надеются на сознательность граждан, но это утопия. Брат моей знакомой вернулся на прошлой неделе из Италии. И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.

так хоть заболевших можно было выявить, но у нас же уникальный народ.
а сейчас такой вал из-за границы попрет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:52

Re: Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом

  RomanTik написав:И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.

Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор".
Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:38

  LutsMan написав:
  RomanTik написав:И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.

Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор".
Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности.

+1. Это в принципе тест на iq своего рода. Народ у нас туповатый иногда.
SMOKE
 
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  #<12
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