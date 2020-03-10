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Україна закриває пасажирське
авіасполучення зі світом

Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:45

unicdima, ну это реально жесть! Хотя толку от измерения температуры, она ведь не поднимается сразу после заражения. Есть инкубационный период, когда человек уже заражен, а симптомы еще не проявились. По уму - нужно всех этих вернувшихся подержать пару недель в карантине, но учитывая их кол-во это нереально сделать. Поэтому надеются на сознательность граждан, но это утопия. Брат моей знакомой вернулся на прошлой неделе из Италии. И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:55

  RomanTik написав:unicdima, ну это реально жесть! Хотя толку от измерения температуры, она ведь не поднимается сразу после заражения. Есть инкубационный период, когда человек уже заражен, а симптомы еще не проявились. По уму - нужно всех этих вернувшихся подержать пару недель в карантине, но учитывая их кол-во это нереально сделать. Поэтому надеются на сознательность граждан, но это утопия. Брат моей знакомой вернулся на прошлой неделе из Италии. И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.

так хоть заболевших можно было выявить, но у нас же уникальный народ.
а сейчас такой вал из-за границы попрет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:52

Re: Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом

  RomanTik написав:И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.

Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор".
Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:38

  LutsMan написав:
  RomanTik написав:И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.

Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор".
Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности.

+1. Это в принципе тест на iq своего рода. Народ у нас туповатый иногда.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:51

  SMOKE написав:
  LutsMan написав:
  RomanTik написав:И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.

Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор".
Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности.

+1. Это в принципе тест на iq своего рода. Народ у нас туповатый иногда.


Не, народ еще местами - но правительство походу отмороженое полностью.
Тесты завезли, но для населения их нигде нет.

Официальные разъяснения они какие дают?
Пишут, что всем обратившимся тест не делают. Чтобы сделать тест, надо иметь очевидные симптомы заболевания. С этими симптомами обратиться к своему педиатру, с которым заключен договор ( а если он в другом районе, городе, сам заболел, уволился и тп? :roll: ). И только он может решить и направить на тест.
Сколько десятков или даже сотен людей по пути заразить может такой потенциально больной человек?

Других вариантов гражданину самому проверить себя - на текущий момент, а пошел третий месяц эпидемии - нет.

Ну вот разве "неидиоты" из нашего моз эти рекомендации придумали? :roll: Имбицилы натуральные и калиброванные :o

США сейчас в обязательном порядке, бесплатно проверяют всех прибывающих в страну, при малейшем подозрении -на карантин. Лечение так же гарантировано за счет государства для всех заболевших.

У нас в свободном доступе даже масок нет, не то что экспресс-тестов.
На 10 миллионную Беларусь 2000 аппаратов вентилирования легких. В Киеве и области, где живет 5 миллионов - их около 100.
Президент рассказывает, что если вдруг чего - то они будут их ускоренно закупать на тендерах :shock:
Халатность во всей ее красе :twisted:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:23

Re: Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом

  EKO написав:Не, народ еще местами - но правительство походу отмороженое полностью.

У них план по сокращению населения, а тут ещё только старики умирают. Они же там от радости прыгают, во подфартило. :mrgreen:
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:29

  warlamp написав:Теперь уж поздно - перекрывать все границы надо было ещё месяц назад.

Вы видели что с долларом, скажу по секрету, у них там такой план что-бы сбить ажиотаж, надо заробитчан больше назад с валютой вернулось. Даю зуб, через 3-4 дня доллар 24 будет. Всем сдавать. :mrgreen:
Попаданец
 
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