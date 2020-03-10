Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом

Додано: Нед 15 бер, 2020 01:51

SMOKE написав: LutsMan написав: RomanTik написав: И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие. И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.

Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор".

Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности. Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор".Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности.

+1. Это в принципе тест на iq своего рода. Народ у нас туповатый иногда. +1. Это в принципе тест на iq своего рода. Народ у нас туповатый иногда.

Не, народ еще местами - но правительство походу отмороженое полностью.Тесты завезли, но для населения их нигде нет.Официальные разъяснения они какие дают?Пишут, что всем обратившимся тест не делают. Чтобы сделать тест, надо иметь очевидные симптомы заболевания. С этими симптомами обратитьсяпедиатру, с которым заключен договор ( а если он в другом районе, городе, сам заболел, уволился и тп?). И только он может решить и направить на тест.Сколько десятков или даже сотен людей по пути заразить может такой потенциально больной человек?Других вариантов гражданину самому проверить себя - на текущий момент, а пошел третий месяц эпидемии - нет.Ну вот разве "неидиоты" из нашего моз эти рекомендации придумали?Имбицилы натуральные и калиброванныеСША сейчас в обязательном порядке, бесплатно проверяютприбывающих в страну, при малейшем подозрении -на карантин. Лечение так же гарантировано за счет государства для всех заболевших.У нас в свободном доступе даже масок нет, не то что экспресс-тестов.На 10 миллионную Беларусь 2000 аппаратов вентилирования легких. В Киеве и области, где живет 5 миллионов - их около 100.Президент рассказывает, что если вдруг чего - то они будут их ускоренно закупать на тендерахХалатность во всей ее красе