Україна закриває пасажирське авіасполучення зі світом
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RomanTik написав:И что он первым делом сделал? Правильно - пошел по гостям. Так же сделают и многие другие.
Ну если у принимающей стороны нет мозгов, то будем называть это "естественный отбор". Моя знакомая, месяц назад вернувшись из Китая, сама себя посадила на ТРЁХ недельный карантин - тупо закупила продукты и не выходила из квартиры. И только потом "пошла по гостям". Дай Бог каждому такой сознательности и ответственности.
+1. Это в принципе тест на iq своего рода. Народ у нас туповатый иногда.
Не, народ еще местами - но правительство походу отмороженое полностью. Тесты завезли, но для населения их нигде нет.
Официальные разъяснения они какие дают? Пишут, что всем обратившимся тест не делают. Чтобы сделать тест, надо иметь очевидные симптомы заболевания. С этими симптомами обратиться к своему педиатру, с которым заключен договор ( а если он в другом районе, городе, сам заболел, уволился и тп? ). И только он может решить и направить на тест. Сколько десятков или даже сотен людей по пути заразить может такой потенциально больной человек?
Других вариантов гражданину самому проверить себя - на текущий момент, а пошел третий месяц эпидемии - нет.
Ну вот разве "неидиоты" из нашего моз эти рекомендации придумали? Имбицилы натуральные и калиброванные
США сейчас в обязательном порядке, бесплатно проверяют всех прибывающих в страну, при малейшем подозрении -на карантин. Лечение так же гарантировано за счет государства для всех заболевших.
У нас в свободном доступе даже масок нет, не то что экспресс-тестов. На 10 миллионную Беларусь 2000 аппаратов вентилирования легких. В Киеве и области, где живет 5 миллионов - их около 100. Президент рассказывает, что если вдруг чего - то они будут их ускоренно закупать на тендерах Халатность во всей ее красе
Хтось може пояснити логіку? Нащо було закривати авіасполучення, якщо іноземцям і так в'їзд обмежено а українців все одно повертатимуть чартерами/спец.рейсами? Вони б самі добрались запланований рейсами, в чому смисл?
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LutsMan написав:Не, народ еще местами - но правительство походу отмороженое полностью. Тесты завезли, но для населения их нигде нет.
Официальные разъяснения они какие дают? Пишут, что всем обратившимся тест не делают. Чтобы сделать тест, надо иметь очевидные симптомы заболевания. С этими симптомами обратиться к своему педиатру, с которым заключен договор ( а если он в другом районе, городе, сам заболел, уволился и тп? ). И только он может решить и направить на тест. Сколько десятков или даже сотен людей по пути заразить может такой потенциально больной человек?
Других вариантов гражданину самому проверить себя - на текущий момент, а пошел третий месяц эпидемии - нет.
Ну вот разве "неидиоты" из нашего моз эти рекомендации придумали? Имбицилы натуральные и калиброванные
США сейчас в обязательном порядке, бесплатно проверяют всех прибывающих в страну, при малейшем подозрении -на карантин. Лечение так же гарантировано за счет государства для всех заболевших.
У нас в свободном доступе даже масок нет, не то что экспресс-тестов. На 10 миллионную Беларусь 2000 аппаратов вентилирования легких. В Киеве и области, где живет 5 миллионов - их около 100. Президент рассказывает, что если вдруг чего - то они будут их ускоренно закупать на тендерах Халатность во всей ее красе
какой народ такое и правительство, они же не с Луны свалились. такой менталитет.
andriykulyk76 написав:Хтось може пояснити логіку? Нащо було закривати авіасполучення, якщо іноземцям і так в'їзд обмежено а українців все одно повертатимуть чартерами/спец.рейсами? Вони б самі добрались запланований рейсами, в чому смисл?
Ну ви ж розумієте, чартери підуть за рахунок бюджетних коштів, скоріш за все з непрозорими цінами.
EKO написав:Не, народ еще местами - но правительство походу отмороженое полностью. Тесты завезли, но для населения их нигде нет.
Официальные разъяснения они какие дают? Пишут, что всем обратившимся тест не делают. Чтобы сделать тест, надо иметь очевидные симптомы заболевания. С этими симптомами обратиться к своему педиатру, с которым заключен договор ( а если он в другом районе, городе, сам заболел, уволился и тп? ). И только он может решить и направить на тест. Сколько десятков или даже сотен людей по пути заразить может такой потенциально больной человек?
Других вариантов гражданину самому проверить себя - на текущий момент, а пошел третий месяц эпидемии - нет.
Ну вот разве "неидиоты" из нашего моз эти рекомендации придумали? Имбицилы натуральные и калиброванные
США сейчас в обязательном порядке, бесплатно проверяют всех прибывающих в страну, при малейшем подозрении -на карантин. Лечение так же гарантировано за счет государства для всех заболевших.
У нас в свободном доступе даже масок нет, не то что экспресс-тестов. На 10 миллионную Беларусь 2000 аппаратов вентилирования легких. В Киеве и области, где живет 5 миллионов - их около 100. Президент рассказывает, что если вдруг чего - то они будут их ускоренно закупать на тендерах Халатность во всей ее красе
Выбирая клоуна, удивляться цирку не компетентности?! Ох нарот-нарот, ты ж и есть создатель этого резвящегося шапито. Жри.Те)
andriykulyk76 написав:Хтось може пояснити логіку? Нащо було закривати авіасполучення, якщо іноземцям і так в'їзд обмежено а українців все одно повертатимуть чартерами/спец.рейсами? Вони б самі добрались запланований рейсами, в чому смисл?
логика в стране отсутствует с начала 2014 года...
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