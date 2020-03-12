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Як вплине COVID-19 на
український бізнес (дослідження)

Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:14

Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Це перше дослідження про вплив коронавірусу на бізнес-спільноту України.

Дивися повний текст Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження).
R2
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Как повлияет,... на некоторых, кто будет распиливать(ой, осваивать) средсвта на борьбу с вирусом, положительно. Для тех кто не при кармушке - печально, вплоть до закрытия. Налоги, аренду и частично зарплаты то платить надо. Кризис похлеще 2008 го будет
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:18

Re: Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження)

Церковный бизнес однозначно просядет,только уход в онлайн исповеди возможно еще покадилит на ролсы с бентли,но молодёжь не та уже.Амен.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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