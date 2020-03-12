Це перше дослідження про вплив коронавірусу на бізнес-спільноту України.
Дивися повний текст Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:14
Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження).
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:14
Как повлияет,... на некоторых, кто будет распиливать(ой, осваивать) средсвта на борьбу с вирусом, положительно. Для тех кто не при кармушке - печально, вплоть до закрытия. Налоги, аренду и частично зарплаты то платить надо. Кризис похлеще 2008 го будет
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:18
Re: Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження)
Церковный бизнес однозначно просядет,только уход в онлайн исповеди возможно еще покадилит на ролсы с бентли,но молодёжь не та уже.Амен.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:22
Контрабас слегка просядет. Несуны через границу пока уйдут садить картошку.
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:38
R2
пока в ответах больше стеба). Развлекуху, которую закрыли, - аренду платить надо, зп тоже какую-то часть платить, - так что такой бизнес может и лечь. но его не так много. В Европе проблемы, потому что там объем такого бизнеса очень большой
а вот промышленность и торговля - пока нет ограничений, соответственно, влияние минимально
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:37
Shaman, от аренды отказываетесь. Всё равно никто место не займёт ваше. Когда всё наладится- снова арендуете. Работников в отпуск за свой счёт.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:04
В США сейчас ажиотажный спрос на туалетную бумагу и автоматические винтовки - охранять свой поддон бумаги от нахальных воров.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
|