Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження)

Додано: Суб 14 бер, 2020 13:18

Церковный бизнес однозначно просядет,только уход в онлайн исповеди возможно еще покадилит на ролсы с бентли,но молодёжь не та уже.Амен.

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня