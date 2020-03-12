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Банківська система України
готова до будь-яких шоків -...

Банківська система України готова до будь-яких шоків -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:19

Банківська система України готова до будь-яких шоків -...

Пропонуємо до обговорення:
Банківський сектор України поки є високоприбутковим і рентабельним, тому досить він стійкий до будь-яких макроекономічних несподіванок.

Дивися повний текст Банківська система України готова до будь-яких шоків - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:20

Успокаивает народ дальше....
saweliy722
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:23

Re: Банківська система України готова до будь-яких шоків -..

вот в боевой обстановке и проверят.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:40

Ну еще бы, угрохали реальную экономику в угоду финансовым посредникам. Теперь у них все хорошо, "мы в домике". А экономика и промышленность там как-нибудь сама.
Kart
 
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