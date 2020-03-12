Банківський сектор України поки є високоприбутковим і рентабельним, тому досить він стійкий до будь-яких макроекономічних несподіванок.
Дивися повний текст Банківська система України готова до будь-яких шоків - експерт.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:19
Банківська система України готова до будь-яких шоків -...
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Дивися повний текст Банківська система України готова до будь-яких шоків - експерт.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:23
Re: Банківська система України готова до будь-яких шоків -..
вот в боевой обстановке и проверят.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:40
Ну еще бы, угрохали реальную экономику в угоду финансовым посредникам. Теперь у них все хорошо, "мы в домике". А экономика и промышленность там как-нибудь сама.
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