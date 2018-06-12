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Як будуть платити матеріальну допомогу для військових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:06
Пропонуємо до обговорення:
Військовим ВСУ змінили розмір, умови і порядок виплат для вирішення соціально-побутових питань.
Дивися повний текст Як будуть платити матеріальну допомогу для військових (інфографіка)
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:06
с такой помощью только под монастырь с протянутой рукой.
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alekc_sizov
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