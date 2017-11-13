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Обсяг гривневих депозитів в
українських банках виріс...

Обсяг гривневих депозитів в українських банках виріс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:10

Обсяг гривневих депозитів в українських банках виріс...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг гривневих депозитів в українських банках за лютий зріс на 1,5% - до 659,9 мільярда гривень.

Дивися повний текст Обсяг гривневих депозитів в українських банках виріс (інфографіка).
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