Найкращі країни Європи за рівнем забезпеченості житлом — це Румунія, Словаччина та Хорватія.
Дивися повний текст Де в Європі найбільше жителів мають власне житло (інфографіка).
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:09
Де в Європі найбільше жителів мають власне житло...
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Дивися повний текст Де в Європі найбільше жителів мають власне житло (інфографіка).
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:09
Грамотеи, блин... Позорище! Это же презентация!!!
Румуния - это на каком языке??? Нет такой страны!!! Есть Румыния (рос) и есть Румунія (укр).
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