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Де в Європі найбільше жителів
мають власне житло...

Де в Європі найбільше жителів мають власне житло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:09

Де в Європі найбільше жителів мають власне житло...

Пропонуємо до обговорення:
Найкращі країни Європи за рівнем забезпеченості житлом — це Румунія, Словаччина та Хорватія.

Дивися повний текст Де в Європі найбільше жителів мають власне житло (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:09

Грамотеи, блин... Позорище! Это же презентация!!!
Румуния - это на каком языке??? Нет такой страны!!! Есть Румыния (рос) и есть Румунія (укр).
Watcher
 
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