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Магазинам і ринкам у Києві доручили створити запас продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:57
Пропонуємо до обговорення:
У Києві керівникам торговельних мереж, головам райдержадміністрацій, керівникам ринків доручили планувати і забезпечити стратегічні запаси продовольства на два тижні.
Дивися повний текст Магазинам і ринкам у Києві доручили створити запас продуктів
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