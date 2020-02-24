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Укренерго на 80% збільшило відрахування до бюджету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дивися повний текст Укренерго на 80% збільшило відрахування до бюджету
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