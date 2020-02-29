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Забудовники витрачатимуть
на створення нових ЖК на...

Забудовники витрачатимуть на створення нових ЖК на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:15

Забудовники витрачатимуть на створення нових ЖК на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла керівник з розвитку проектів Citex Development Дарина Бедя.

Дивися повний текст Забудовники витрачатимуть на створення нових ЖК на 15-20% більше.
R2
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Уймитесь уже строители... Добро пожаловать в 2008г а для некоторых 1998г.
Будете со своими бетонными коробками сидеть до второго пришествия!
straponesa
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#Будиттокадаражать
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