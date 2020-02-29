Про це розповіла керівник з розвитку проектів Citex Development Дарина Бедя.
Дивися повний текст Забудовники витрачатимуть на створення нових ЖК на 15-20% більше.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:15
Забудовники витрачатимуть на створення нових ЖК на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Забудовники витрачатимуть на створення нових ЖК на 15-20% більше.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:15
Уймитесь уже строители... Добро пожаловать в 2008г а для некоторых 1998г.
Будете со своими бетонными коробками сидеть до второго пришествия!
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