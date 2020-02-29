Про це розповіла керівник з розвитку проектів Citex Development Дарина Бедя.
Дивися повний текст Забудовники витрачатимуть на створення нових ЖК на 15-20% більше.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:15
Забудовники витрачатимуть на створення нових ЖК на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Забудовники витрачатимуть на створення нових ЖК на 15-20% більше.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:15
Уймитесь уже строители... Добро пожаловать в 2008г а для некоторых 1998г.
Будете со своими бетонными коробками сидеть до второго пришествия!
Додано: Суб 14 бер, 2020 23:04
эта новость была пару дней назад на этом сайте. Новость все зафукали, так как любой нормальный человек понимает, что грядёт финансовый кризис и цены на квартиры через полгодика рухнут очень сильно. А тут типа пытаются поторопить желающих купить квартиры, пугая повышениями цен...
Додано: Суб 14 бер, 2020 23:52
Не будет никакой ж*** тут. И так, читаю все коменты трех "икспердтов" и понимаю что-то они хотят... заглядываю в их профили, и точно, стрпонеса еще та)) Работает на понижение. Рынок очень сильный, хаоса нет, завышенных цен на стройку тоже нет – посмотрите на заработки строителей и стоимость материалов. Возможно кому-то хочется все поставить в крайне неудобную позу и заставить обывателя поверить в депрессию?
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:57
Только эксперт забыла сказать об отмене паевых и ликвидацию ДАБИ. Это все было на стороне застройщика.
А благуустройство - это то, что по любому закладывается в цену, как агрумент привлекательности. И не все это будут делать.
Меня больше интересует то, как по новым ДБНам парковки будут строить, и как это будет влиять на цену. И увеличенная высотность.
А то превратится все в Славутич, где высоток настроили, а набережную через петиции активистов на городской бюджет хотят повесить.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:44
Это Вас так в будке с надписью «отдел продаж» , около очередной ямы , промотивировали ?? Сильный рынок у него)))
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