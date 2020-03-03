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Українським фрилансерам
стали більше платити

Українським фрилансерам стали більше платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 06:59

Українським фрилансерам стали більше платити

Пропонуємо до обговорення:
При цьому не слід забувати, що багато що залежить від сфери діяльності та від кваліфікації самого працівника.

Дивися повний текст Українським фрилансерам стали більше платити.
R2
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