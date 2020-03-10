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Служба зайнятості: падіння
на ринках і коронавірус...

Служба зайнятості: падіння на ринках і коронавірус...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:45

Служба зайнятості: падіння на ринках і коронавірус...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння на світових ринках і ситуація з поширенням коронавірусу у світі загрожують ринку праці в Україні.

Дивися повний текст 😷 Служба зайнятості: падіння на ринках і коронавірус загрожують ринку праці.
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