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Українці купують вина на мільярди гривень - Держстат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:01
Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2019 року в Україні продажі вина у роздріб склали 5 млрд 686 млн грн.
Дивися повний текст Українці купують вина на мільярди гривень - Держстат (інфографіка)
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Додано: Нед 15 бер, 2020 10:01
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