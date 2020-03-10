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Українці купують вина на
мільярди гривень - Держстат...

Українці купують вина на мільярди гривень - Держстат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:01

Українці купують вина на мільярди гривень - Держстат...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2019 року в Україні продажі вина у роздріб склали 5 млрд 686 млн грн.

Дивися повний текст Українці купують вина на мільярди гривень - Держстат (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:01

Поколение ЗНО уже берут для написания статей.
BIGor
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