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Кого повинні штрафувати за
порушення ПДР, якщо за кермом...

Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:49

Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо власник не користується автомобілем, за кермом якого їздить інша людина, то він має оформити це офіційно. Адже у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто.

Дивися повний текст Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом не власник.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:49

«у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто»
А хто дав банкам право порушувати банківську таємницю? Гріш ціна таким банкам! У поліції мають бути свої засоби впливу. А не пускати за кордон, блокувати банківські рахунки - це не що інше, як поліцейська сваволя, тобто аваківський безпрєдєл.
augur
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:10

  augur написав:«у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто»
А хто дав банкам право порушувати банківську таємницю? Гріш ціна таким банкам! У поліції мають бути свої засоби впливу. А не пускати за кордон, блокувати банківські рахунки - це не що інше, як поліцейська сваволя, тобто аваківський безпрєдєл.

Змішали і поліцію, і банки, і виконавців в одну купу. І афакофф винний.
"мають бути свої засоби впливу" - ось вам і ефективний вплив.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:12

  augur написав:«у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто»
А хто дав банкам право порушувати банківську таємницю? Гріш ціна таким банкам! У поліції мають бути свої засоби впливу. А не пускати за кордон, блокувати банківські рахунки - це не що інше, як поліцейська сваволя, тобто аваківський безпрєдєл.


сваволя - це порушувати ПДР і не оплачувати штрафи.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:18

  trololo написав:
  augur написав:«у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто»
А хто дав банкам право порушувати банківську таємницю? Гріш ціна таким банкам! У поліції мають бути свої засоби впливу. А не пускати за кордон, блокувати банківські рахунки - це не що інше, як поліцейська сваволя, тобто аваківський безпрєдєл.


сваволя - це порушувати ПДР і не оплачувати штрафи.


не пишіть таку нісенітницю. у правильного громадянина є лише права і наглість вимагати їх реалізації, а обов'язків немає жодного
Son of Sun
 
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