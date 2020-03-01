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Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 бер, 2020 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Якщо власник не користується автомобілем, за кермом якого їздить інша людина, то він має оформити це офіційно. Адже у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто.
Дивися повний текст Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом не власник
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Додано: Нед 15 бер, 2020 11:49
«у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто»
А хто дав банкам право порушувати банківську таємницю? Гріш ціна таким банкам! У поліції мають бути свої засоби впливу. А не пускати за кордон, блокувати банківські рахунки - це не що інше, як поліцейська сваволя, тобто аваківський безпрєдєл.
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augur
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:10
augur написав:
«у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто»
А хто дав банкам право порушувати банківську таємницю? Гріш ціна таким банкам! У поліції мають бути свої засоби впливу. А не пускати за кордон, блокувати банківські рахунки - це не що інше, як поліцейська сваволя, тобто аваківський безпрєдєл.
Змішали і поліцію, і банки, і виконавців в одну купу. І афакофф винний.
"мають бути свої засоби впливу" - ось вам і ефективний вплив.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:12
augur написав:
«у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто»
А хто дав банкам право порушувати банківську таємницю? Гріш ціна таким банкам! У поліції мають бути свої засоби впливу. А не пускати за кордон, блокувати банківські рахунки - це не що інше, як поліцейська сваволя, тобто аваківський безпрєдєл.
сваволя - це порушувати ПДР і не оплачувати штрафи.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:18
trololo написав: augur написав:
«у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто»
А хто дав банкам право порушувати банківську таємницю? Гріш ціна таким банкам! У поліції мають бути свої засоби впливу. А не пускати за кордон, блокувати банківські рахунки - це не що інше, як поліцейська сваволя, тобто аваківський безпрєдєл.
сваволя - це порушувати ПДР і не оплачувати штрафи.
не пишіть таку нісенітницю. у правильного громадянина є лише права і наглість вимагати їх реалізації, а обов'язків немає жодного
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