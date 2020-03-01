RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кого повинні штрафувати за
порушення ПДР, якщо за кермом...

Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:22

Який кабінет водія? Старий дід продав жигуля сто років тому без оформлення. Його двісті разїв перепродали і він їздить наприклад десь у Закарпатті у циган. Що діду робити?
Або діда немає вже живого- хто відповідає за порушення?
step_ltd_de_de
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що робити, якщо банк виставив рахунок за користування...
R2 » Нед 15 бер, 2020 13:01
7 941
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 07:56
iprotasv
Поліція повинна штрафувати пішоходів за порушення цих...
R2 » Суб 14 бер, 2020 11:27
5 221
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 09:57
unicdima
Кого треба допускати на ринок землі: думка експерта
R2 » Нед 01 бер, 2020 07:50
4 312
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 10:21
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82713)
16.03.2020 08:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.