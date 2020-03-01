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Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:22
Який кабінет водія? Старий дід продав жигуля сто років тому без оформлення. Його двісті разїв перепродали і він їздить наприклад десь у Закарпатті у циган. Що діду робити?
Або діда немає вже живого- хто відповідає за порушення?
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